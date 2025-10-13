Cảnh tượng nhìn là ám ảnh ở bãi rác lớn nhất Ninh Bình

Bãi rác Quèn Khó nằm giữa các thung lũng đá vôi tại phường Trung Sơn (tỉnh Ninh Bình).

Đây là nơi tập kết và chôn lấp rác thải của toàn tỉnh Ninh Bình. Đưa vào hoạt động hơn 10 năm, đến nay bãi rác Quèn Khó đã quá tải và đang trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.

Ghi nhận tại khu vực hố B, rác thải sinh hoạt chất cao như núi, gây nên tình trạng quá tải. Cách hố B một con đường bê tông là khu vực hố A, bãi rác cũ hoạt động từ năm 1999. Tại đây, rác cũng được chất cao hàng mét trên nền bạt chống thấm.

Ngay phía dưới là một hố nước sâu, đen kịt và nổi váng. Dòng nước này tràn ra ngoài làm ngập tuyến đường bê tông, gây ô nhiễm nghiêm trọng.