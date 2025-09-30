Cảnh tượng nhà xưởng rộng 4.500m² ở Ninh Bình bị bão số 10 'vò nát'

Đại diện đơn vị quản lý cho biết, nhà xưởng này do công ty sử dụng làm kho chứa, hiện lưu trữ khoảng 7.000 tấn thép. Khi bão xảy ra, nhà xưởng sập đã làm hư hỏng 9 ô tô tải và đầu kéo. Theo đơn vị quản lý, công trình được xây dựng bằng khung thép chịu lực lớn, đã trải qua nhiều cơn bão và đi vào hoạt động khoảng 10 năm nay.

Nhà xưởng đổ sập làm hư hỏng nhiều ô tô bên trong.