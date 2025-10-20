Cảnh tượng nhà sụp xuống vực sâu, chỉ còn trơ lại bức tường gây ám ảnh tại Gia Lai

Ngày 20/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường Lê Hồng Phong - con đường duy nhất dẫn vào Trạm Opy 500kV và Nhà máy thủy điện Ialy, thuộc xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai.

Đến chiều ngày 20/10, tổng chiều dài bị sạt lở khoảng 320m, trong đó có hơn 100m đường bê tông bị đứt gãy hoàn toàn, tụt sâu xuống so với hiện trạng ban đầu khoảng 6m, khiến lưu thông bị tê liệt. Ảnh: C.T.V

Tuyến đường này bắt đầu xuất hiện sạt lở từ năm 2021, với tổng chiều dài khoảng 70m. Trong đó, phần sạt lở ăn sâu vào mặt đường bê tông khoảng 30m, tạo thành vách đứng sâu từ 5-10m.

Tại một số vị trí, sạt lở lấn sâu khiến sau khi gia cố bằng cọc bê tông và lốp xe làm rào chắn, mặt đường chỉ còn rộng khoảng 1,2m. Dù hư hỏng chưa được khắc phục, người dân vẫn phải đi lại, lao động và sản xuất trong điều kiện khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Những ngày mưa bão vừa qua, tình trạng sạt lở trên tuyến đường này tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Đến chiều 20/10, tổng chiều dài sạt lở đã lên đến khoảng 320m, trong đó hơn 100m đường bê tông bị đứt gãy hoàn toàn, tụt sâu khoảng 6m so với hiện trạng ban đầu, khiến giao thông bị tê liệt.