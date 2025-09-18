Cảnh tượng kinh ngạc trong hàng bánh mì Việt ở châu Phi

Mục đích Fallon tới quốc gia cách Australia tới 11.000km này là để du lịch, đồng thời ghé thăm Fosca Anirwoth, người bạn của cô đang làm việc cho một nhà hàng Việt ở thủ đô Kampala, Uganda.

Chia sẻ với cây bút của tờ Escape Australia, Anirwoth cho biết nhà hàng này mở cửa từ năm 2023, với món ăn chủ đạo là bánh mì. Điểm khiến Fallon đặc biệt ấn tượng ngay khi đặt chân tới đây là 2 bức hình quảng cáo phía bên ngoài.