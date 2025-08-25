Cảnh tượng khó tin tại bệnh viện ở Nghệ An khi bão số 5 quần thảo

Thiện Lương| 25/08/2025 18:49

Bão số 5 đang quần thảo trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh gây nhiều thiệt hại nặng nề. Trong đó, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 vừa khánh thành đã bị gió quật gây hư hỏng nặng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 18h chiều nay, tâm bão số 5 đang ở trên đất liền khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13. Tại Nghệ An, gió mạnh đã khiến nhiều cây đổ, nhà bị tốc mái...

Trong đó, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 vừa khánh thành đã bị gió quật gây hư hỏng nặng. Nhiều người dân tại đây cho biết sức gió mạnh khủng khiếp, quần thảo suốt nhiều giờ liền.

Được biết Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 đặt tại Km456, Quốc lộ 1A, phường Vinh Hưng, có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Công trình khởi công từ tháng 1/2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 6/2025, khánh thành ngày 19/8, được xếp vào dự án nhóm A, trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ

