Cảnh tượng khó tin tại bệnh viện ở Nghệ An khi bão số 5 quần thảo

Trong đó, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An giai đoạn 2 vừa khánh thành đã bị gió quật gây hư hỏng nặng. Nhiều người dân tại đây cho biết sức gió mạnh khủng khiếp, quần thảo suốt nhiều giờ liền.