Cảnh tượng khó tin sau buổi tổng hợp luyện, cây, hoa bị dân giẫm nát tơi tả

Từ sáng sớm ngày 25/8, dưới cơn mưa nặng hạt ở Hà Nội, nhiều tổ công nhân của Công ty công viên cây xanh Hà Nội vẫn đang sửa, trồng lại số cây bị những người đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 (ngày 24/8) giẫm nát.

Theo các công nhân đang làm việc tại đây, số cây bị giẫm nát kéo dài hàng trăm mét trên trục đường Văn Cao - Liễu Giai. Trong đó, đoạn bị hư hỏng nặng nhất là gần khu vực sân vận động Quần Ngựa.

Cũng theo những công nhân này, bình thường tổ của họ chỉ có 6-8 người làm việc nhưng vì phải nhanh chóng khắc phục, trồng lại cây nên đã được tăng cường thêm người từ các tổ khác sang.