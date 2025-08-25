Cảnh tượng khó tin sau buổi tổng hợp luyện, cây, hoa bị dân giẫm nát tơi tả

25/08/2025 14:25

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, nhiều công nhân của Công ty công viên cây xanh Hà Nội vẫn sửa, trồng lại cây, hoa bị những người đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 giẫm nát.

Từ sáng sớm ngày 25/8, dưới cơn mưa nặng hạt ở Hà Nội, nhiều tổ công nhân của Công ty công viên cây xanh Hà Nội vẫn đang sửa, trồng lại số cây bị những người đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 (ngày 24/8) giẫm nát.

W-IMG_0664.jpg
W-IMG_0665.jpg
W-IMG_0692.JPG.jpg

Theo các công nhân đang làm việc tại đây, số cây bị giẫm nát kéo dài hàng trăm mét trên trục đường Văn Cao - Liễu Giai. Trong đó, đoạn bị hư hỏng nặng nhất là gần khu vực sân vận động Quần Ngựa.

W-IMG_0658.jpg

Cũng theo những công nhân này, bình thường tổ của họ chỉ có 6-8 người làm việc nhưng vì phải nhanh chóng khắc phục, trồng lại cây nên đã được tăng cường thêm người từ các tổ khác sang.

W-IMG_0666.JPG.jpg

Đối với những cây bị dập nát, hỏng, công nhân khắc phục bằng cách cắt bỏ lá và trồng lại. Còn với cây không thể khắc phục được thì sẽ trồng mới.

W-IMG_0674.jpg

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu công nhân cây xanh phải đi khắc phục tình trạng cây bị dập nát do người dân giẫm lên. Tại buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 1 vào ngày 21/8, đã có những ô cây bị tình trạng này nhưng không nghiêm trọng như lần 2.

W-IMG_0706.jpg
W-IMG_0708.jpg

Tại khu vực đối diện số 9 Liễu Giai, nhiều cây hoa có thân cứng cũng bị gãy, nát hoàn toàn, các công nhân buộc phải cắt bỏ.

W-IMG_0700.jpg

Các công nhân của Công ty công viên cây xanh Hà Nội mong người dân khi đi xem diễu binh thì chú ý không giẫm lên cây, bẻ hoa... và vứt rác đúng nơi quy định, để giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/canh-tuong-kho-tin-sau-buoi-tong-hop-luyen-cay-hoa-bi-dan-giam-nat-toi-ta-2435715.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/canh-tuong-kho-tin-sau-buoi-tong-hop-luyen-cay-hoa-bi-dan-giam-nat-toi-ta-2435715.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Cảnh tượng khó tin sau buổi tổng hợp luyện, cây, hoa bị dân giẫm nát tơi tả
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO