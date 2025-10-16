Cảnh tượng khó tin ở Nha Trang sau cơn mưa tầm tã kéo dài

Tình trạng ngập tương tự cũng xuất hiện trên trục Cao Văn Bé – Phạm Văn Đồng và đoạn đối diện bãi tắm Hòn Chồng, nhiều nơi ngập sâu khoảng 200m. Bà Trần Thị Quang cho biết, khoảng 1h sáng, mưa như trút nước khiến nước dồn nhanh và gây ngập.

Ngoài ra, mưa lớn diện rộng cũng làm một số điểm trên đường Trần Phú (phường Nha Trang) ngập như sông.

Ô tô, xe máy trên đường Nguyễn Khuyến (phường Bắc Nha Trang) chìm trong nước. Ảnh: N.X

Theo bản tin lúc 7h30 ngày 16/10 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to trong khoảng 4-7 giờ. Trong 3-6 giờ sau đó, mưa tiếp tục với lượng tích lũy phổ biến 20–40mm, có nơi trên 60mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở sườn dốc tại nhiều khu vực, đặc biệt tại: Nam Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Bắc Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, phường Bắc Nha Trang, phường Đông Ninh Hòa và phường Nam Nha Trang.