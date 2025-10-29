Cảnh tượng khó tin ở Lạng Sơn sau khi bão đi qua gần 1 tháng

Ghi nhận ngày 28/10 tại bản Lân Đặt (xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn), gần 20 hộ dân đang sống trong cảnh ngập sâu, có nơi nước còn ngang mái nhà. Nước đã trong xanh trở lại nhưng vẫn chưa có dấu hiệu rút.

Bản Lân Đặt vẫn ngập nặng dù bão số 11 đã đi qua gần 1 tháng. Ảnh: Phạm Công

Người dân muốn di chuyển phải sử dụng bè. Một số hộ bị ngập sâu chưa thể trở lại sinh hoạt bình thường, buộc phải dựng lều tạm trên núi để ở, chưa biết khi nào có thể về nhà.