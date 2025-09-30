Cảnh tượng khó tin ở khu biệt thự hàng chục tỷ đồng sau bão số 10

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, bão số 10 đi qua gây thiệt hại rất lớn.

“Thống kê ban đầu cho thấy hàng chục căn biệt thự tại Resort Hoa Tiên, trị giá hơn chục tỷ đồng mỗi căn, bị bão phá hủy, gây thiệt hại nặng nề cho nhà đầu tư. Ngoài ra, khoảng 1.000 ngôi nhà trên địa bàn xã bị hư hỏng, tốc mái, cùng 11 trường học cũng bị tốc mái…”, lãnh đạo xã Tiên Điền cho biết.

Theo báo cáo nhanh ngày 29/9, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề trên toàn tỉnh Hà Tĩnh. Một người ở xã Đức Thịnh tử vong trong lúc khắc phục nhà cửa, 9 người khác bị thương; gần 43.000 ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều nhất ở các xã Can Lộc, Đông Kinh, Cẩm Bình và Đồng Tiến.

Ngành nông nghiệp chịu thiệt hại lớn: 987 ha hoa màu bị đổ ngã, 158 ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng tại xã Kỳ Hoa chết. Hơn 1.100 cột điện gãy đổ; nhiều trường học và cơ sở y tế cũng bị tốc mái, hư hỏng nghiêm trọng.