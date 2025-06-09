Cảnh tượng hàng chục thanh niên dùng vợt hứng tiền gây náo loạn cả khu phố

Theo quan niệm dân gian, Rằm tháng 7 âm lịch còn gọi là ngày Xá tội vong nhân hay lễ Vu Lan. Ngoài ý nghĩa tri ân tổ tiên, cầu siêu cho vong linh, người dân Nam Bộ còn duy trì tục lệ “giật cô hồn” như một cách chia sẻ, ban phát lộc.

Hình ảnh được ghi nhận vào chiều 6/9 (ngày 15/7 âm lịch) trên một số tuyến đường ở khu vực Chợ Lớn, TPHCM.

Đặc biệt tại khu vực Chợ Lớn, nhiều tiểu thương thường thực hiện nghi lễ cúng và tung tiền, bánh kẹo ra đường.

Ghi nhận tại vòng xoay Phùng Hưng (phường Chợ Lớn), hàng chục người dân đã tụ tập để chờ cướp đồ cúng và tiền lộc (còn gọi là giật cô hồn). Trong số này phần lớn là thanh niên, chuẩn bị sẵn vợt để hứng được nhiều tiền lộc.

Khi gia chủ rải tiền xuống đường, lập tức đám đông lao tới, xô đẩy, tranh giành. Trong đó, có trường hợp còn mang theo vật dụng giống hung khí tự chế để thị uy, gây mất an toàn và khiến người dân xung quanh lo lắng.