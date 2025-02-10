Cảnh tượng gây rùng mình ở đèo Khau Phạ - một trong tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc

Trước mắt, đơn vị thi công sẽ tiến hành nắn dòng chảy dọc theo mương thoát nước cạnh đường. Sau khi kiểm soát được dòng nước tại vị trí sạt lở, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục gia cố rọ đá để tạm thời thông tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đơn vị thi công đang lên phương án nắn dòng nước để khắc phục tạm thời, thông tuyến trở lại quốc lộ 32 qua đèo Khau Phạ. Ảnh: Ngọc Sơn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 Bualoi, từ đêm 28/9 đến ngày 1/10, tại tỉnh Lào Cai có 20 người thương vong, trong đó có 5 người tử vong và 5 người mất tích.

Cùng với đó, gần 10.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, giao thông,... ước tính khoảng 2.750 tỷ đồng.