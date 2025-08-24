Cảnh tượng gấp rút trước bão số 5 ở Ninh Bình, ngư dân đồng loạt làm 1 việc

Chiều 24/8, tại cảng cá Ninh Cơ (tỉnh Ninh Bình), hàng trăm ngư dân đang tất bật thu lồng khai thác thủy sản, đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 5 gây ảnh hưởng.

Theo dự báo, đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, di chuyển nhanh, đặc biệt nguy hiểm. Cơ quan dự báo trong nước và quốc tế đều dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh.

Do vậy, để chủ động ứng phó với bão, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã ven biển phối hợp với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng nghiêm cấm không cho tàu, thuyền ra khơi từ 7h ngày 24/8; thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú tránh an toàn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền vào nơi neo đậu xong trước 17h cùng ngày.