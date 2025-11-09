Cảnh tượng đổ nát ở Nepal sau nhiều ngày biểu tình bạo lực

Các bức ảnh cho thấy khói bốc lên từ tòa nhà quốc hội, phủ tổng thống, văn phòng trung ương và dinh thự chính thức của thủ tướng Nepal.

Tòa nhà của Kantipur Publications, cơ quan truyền thông lớn nhất Nepal, cũng bị người biểu tình phỏng hoả thiêu rụi.

Khói bốc lên từ tòa nhà quốc hội sau khi bị đốt cháy trong cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội và nạn tham nhũng ở thủ đô Kathmandu - Nepal, ngày 9-9. Ảnh: AP