Cảnh tượng đổ nát ở Nepal sau nhiều ngày biểu tình bạo lực

Lệnh cấm mạng xã hội đã gây ra các cuộc biểu tình bạo lực khắp thủ đô Kathmandu- Nepal với nhiều toà nhà chính phủ và nhà chính trị gia bị phóng hoả.
Các bức ảnh cho thấy khói bốc lên từ tòa nhà quốc hội, phủ tổng thống, văn phòng trung ương và dinh thự chính thức của thủ tướng Nepal.
Tòa nhà của Kantipur Publications, cơ quan truyền thông lớn nhất Nepal, cũng bị người biểu tình phỏng hoả thiêu rụi.
Theo nld.com.vn
