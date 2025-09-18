Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, sau khi Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, thị trường bất động sản tại địa phương có dấu hiệu sốt, có những vùng nông thôn giá đất tăng lên 40%. Tuy nhiên, đại diện địa phương khẳng định đây là cơn “sốt ảo” do giới đầu cơ và ‘cò đất’ tạo ra, thực tế nhu cầu đất ở không lớn. Phía chính quyền địa phương cũng đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo cơn sốt

ảo, tránh rơi vào cảnh vay mượn, đặt cọc mua đất.