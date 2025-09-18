Cảnh tượng ‘cò đất’ ùn ùn đổ về, ô tô đậu kín đường làng sau công bố quy hoạch
Hoài Nam|18/09/2025 14:11
Nhiều vùng quê ở xã Toàn Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) những ngày gần đây bỗng trở nên náo loạn khi hàng loạt ô tô đổ về, “cò đất” tụ tập đông đúc để săn mua đất nền.
Dọc tuyến đường trung tâm xã và đường dẫn vào thôn, hàng loạt ô tô cá nhân đậu kín hai bên, môi giới bất động sản đứng theo nhóm, chào bán đất ngay tại chỗ.
Theo thông tin từ các nhóm môi giới, giá đất hiện dao động từ 500–700 triệu đồng/lô, với diện tích mỗi nền khoảng 120–140m². Tuy nhiên, thực tế khu vực này dân cư thưa thớt, hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, cách xa trung tâm xã...
Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, sau khi Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh cũ được công bố, thị trường bất động sản tại địa phương có dấu hiệu sốt, có những vùng nông thôn giá đất tăng lên 40%. Tuy nhiên, đại diện địa phương khẳng định đây là cơn “sốt ảo” do giới đầu cơ và ‘cò đất’ tạo ra, thực tế nhu cầu đất ở không lớn. Phía chính quyền địa phương cũng đã chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân không nên chạy theo cơn sốt