Cảnh tượng chưa từng có ở Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 3h sáng

Vé miễn phí xem concert "Việt Nam trong tôi" bắt đầu được phát từ 9h ngày 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Hàng nghìn người đổ về đây để nhận vé, nhiều người cho biết xếp hàng từ 3h sáng.

Vé miễn phí xem concert Việt Nam trong tôi bắt đầu được phát từ 9h sáng 20/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Theo ghi nhận của Tiền Phong từ 7h sáng, trước cổng Nhà hát Lớn Hà Nội đã có hàng nghìn người đứng đợi. Càng sát giờ phát vé, lượng người đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội ngày càng đông. Người dân chen chân dưới nắng sớm Thủ đô để nhận vé miễn phí concert Việt Nam trong tôi. Theo đó, nhiều người xếp hàng từ tận nửa đêm. Khung cảnh đợi chờ trước Nhà hát Lớn. Nhiều người lộ dấu hiệu mệt mỏi khi xếp hàng từ sáng sớm. Ban tổ chức chương trình có bố trí người hướng dẫn, sắp xếp cho khán giả đứng đợi lấy vé nhưng không so được với số lượng hàng nghìn người chờ đợi. Lực lượng chức năng cũng được huy động để hỗ trợ ban tổ chức trong ngày phát vé đầu tiên. Hàng người xếp hàng dài từ cổng Nhà hát Lớn Hà Nội đến tận ngã tư Tràng Tiền - Lê Thánh Tông. Bạn Đỗ Kim Ngân (Đông Anh, 18 tuổi) có mặt trước giờ phát vé khoảng 3 tiếng (6h30 sáng) bất ngờ với lượng người xếp hàng trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội. "Em đến từ lúc 6h30 mà đã rất đông người xếp hàng đợi rồi. Em nghĩ em đã đến rất sớm nhưng tình hình này có lẽ em sẽ không lấy được vé. Những ai được phát số mới có cơ hội nhận vé", Kim Ngân cho biết. Bạn Hoàng Ngọc Bích (Đông Anh, 18 tuổi) đến xếp hàng từ 3h30, tuy nhiên với Ngọc Bích 3h30 sáng vẫn là muộn. "Em đến từ 3h30 sáng nhưng số thứ tự được nhận đã là hơn 1.000. Đến khoảng 5h, ban tổ chức đã phát hết số. Em chưa từng tham gia concert lớn nào hướng tới đại lễ nên em mong bản thân có thể sở hữu tấm vé này. Em mong muốn được nghe, hòa giọng với hàng vạn người những ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước, đầy ý nghĩa. Đây cũng là lý do em không ngại lặn lội, chờ đợi từ sáng sớm", Bích Ngọc chia sẻ. Theo người dân sinh sống quanh khu vực này, nhiều người đến từ đêm hôm trước để xếp hàng lấy vé. Người dân xếp hàng từ khoảng 3h sáng để nhận vé. Concert Việt Nam trong tôi sẽ diễn ra tối 26/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng được giới trẻ yêu mến như: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies. Với chủ đề Việt Nam trong tôi, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt. Vé concert sẽ được phát trong 3 ngày từ 20-22/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Thời gian nhận vé buổi sáng từ 9h-11h30, chiều từ 13h-16h30. Mỗi ngày, ban tổ chức sẽ phát hành 3.000 vé. Mỗi người được nhận tối đa 2 vé. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên mang theo căn cước công dân (CCCD) bản gốc để nhận vé. Khán giả sẽ phải xuất trình CCCD để nhân viên kiểm tra, tránh trùng thông tin. Sau khi nhận vé, khán giả kiểm tra kỹ vé trước khi rời quầy. Ban tổ chức đặc biệt lưu ý, vé không được mua bán, chuyển nhượng dưới bất kỳ hình thức nào. Khán giả khi đến nhận vé cần tuân thủ hướng dẫn của Ban tổ chức, để quá trình nhận vé diễn ra thuận lợi, đảm bảo an ninh, trật tự.