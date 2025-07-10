Cảnh tượng chán chường tại khu đô thị hạng sang, giá gần 120 triệu/m2 ở Hà Nội

Toàn bộ khoảng sân giữa các tòa nhà chung cư N03-T3, N03-T4... ngập sâu, có nơi lên tới 50cm. Lối vào các hầm gửi xe ở đây đều được đắp kín bởi bao cát. Bảo vệ của các tòa nhà thường trực xung quanh để xử lý sự cố nếu có.

Sáng 7/10, nhiều nơi tại khu đô thị Ngoại giao Đoàn ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm do ảnh hưởng của bão số 11.

Bị "cô lập" khi nước dâng ngập từ sảnh ra tới mặt đường, nhiều người dân sinh sống tại đây chỉ biết ngán ngẩm đứng nhìn khu nhà ở hạng sang rơi vào cảnh tượng này.

Giá nhà ở tại khu đô thị Ngoại giao Đoàn luôn thuộc hàng top trên các trang bất động sản. Giá một căn chung cư 130m2 tại đây được rao bán 15,5 tỷ (gần 120 triệu/m2).

"Trước kia nhà tôi ở Thanh Xuân, thường xuyên sống trong cảnh ngập lụt. Từ hồi mua nhà ở đây tôi đã nghĩ thoát được cảnh trớ trêu ấy nhưng không thể ngờ được, bỏ cả số tiền lớn để mua căn hộ chung cư rồi nước ngập đến đầu gối thế này", chị Anh Xuân (cư dân) cho biết. Tới giờ cơm trưa, chị Xuân phải đi xuyên sảnh các tòa chung cư để ra siêu thị mua bún về dùng bữa.