Cảnh tượng bất ngờ tại quán cà phê nơi 'em của tổng tài’ đánh ngã nam nhân viên

Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít khách hàng tỏ ra e ngại khi nghĩ về sự cố hành hung. Một cư dân sống trong Khu đô thị Times City cho rằng: “Tôi đến ủng hộ quán vì thấy thương bạn nhân viên, nhưng tôi nghĩ mọi người đừng biến ghế ngồi của những người gây ra vụ hành hung thành chỗ để đùa cợt, vì nó gợi lại một hành vi xấu xí".

Được biết, để tri ân cư dân đã giúp tìm ra danh tính vị khách gây rắc rối, quán áp dụng đồng giá 20.000 đồng cho tất cả đồ uống trong ba ngày. Chính sách này ngay lập tức thu hút khách hàng, nhất là học sinh, sinh viên.

Cư dân này cho rằng, thực tế, sự việc này phản ánh một mặt khác của “văn hóa mạng xã hội” hiện nay: Bất kỳ sự cố nào cũng có thể bị biến thành trào lưu, thành điểm “check in”. Chỉ sau một ngày, quán cà phê vốn bình thường bỗng trở thành địa điểm hot không khác gì một quán cà phê concept. Và những TikToker, streamer lại càng góp phần khuếch đại hiệu ứng ấy.

“Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một vụ việc đáng buồn, ai ngờ lại thành trend. Đi uống cà phê mà thấy có người dựng máy quay, giả vờ làm ‘tổng tài’, nhìn vừa buồn cười vừa kỳ cục”, anh Nguyễn Văn Hoàng, cư dân Times City, cho biết.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, tối 17/9, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhân viên tại quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị hành hung. Nguyên nhân được cho là do nhân viên nhắc nhở nhóm khách hút thuốc trong khu vực cấm.

Sau lần nhắc thứ 3, một người đàn ông trong nhóm, theo “hiệu lệnh” của vị khách có phong thái giống “tổng tài”, đã lao tới đấm 2 phát vào mặt nam nhân viên khiến nạn nhân ngã xuống sàn. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại. Bố của nhân viên này - cũng là chủ quán - đã đưa con trai đến bệnh viện khám.

Gia đình nạn nhân cũng đã trình báo đến Công an phường Vĩnh Tuy. Chiều 19/9, Trung tá Phan Văn Bốn – Trưởng Công an phường Vĩnh Tuy - cho biết, đơn vị đã mời các bên đến làm việc, lấy lời khai.