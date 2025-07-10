Cảnh tượng bất ngờ ở bãi biển Thanh Hóa sau bão Bualoi

Theo người dân địa phương, do ảnh hưởng của bão số 10 kèm mưa lớn, sóng biển dâng cao cuốn theo lượng rác khổng lồ từ ngoài khơi và các cửa sông đổ ra. “Cứ sau mỗi trận bão, biển lại đầy rác. Năm nay rác nhiều hơn mọi năm, nhìn bãi biển tan hoang mà xót ruột”, một người dân cho biết.

Ghi nhận của PV VietNamNet sáng 6/10, dọc hơn 3km bờ biển thuộc khu du lịch Hải Tiến (xã Hoằng Tiến), từng lớp rác thải nhựa, chai lọ, xốp, củi mục phủ kín mặt cát. Xen lẫn trong đó là hàng trăm thân cây gãy đổ, bèo rác và lưới đánh cá bị sóng cuốn tấp vào bờ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến - cho biết, sau bão số 10, trên địa bàn xã có nhiều tuyến đường và khu dân cư cần được dọn dẹp vệ sinh, môi trường, đặc biệt là tuyến đường ven biển từ cống Phúc Ngư đến thôn Giang Sơn. Chính quyền đang tập trung huy động lực lượng để dọn cát, đá tràn ra đường, bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân.

“Đối với lượng rác ở khu vực bãi biển hiện rất lớn, địa phương vẫn chưa có phương án xử lý cụ thể. Chúng tôi đang đề xuất và xin ý kiến từ Sở Nông nghiệp và Môi trường để có hướng xử lý trong thời gian sớm nhất”, bà Hà nói.

Cũng theo bà Hà, hiện công tác dọn dẹp, thu gom rác thải tại bãi biển Hải Tiến đang được chính quyền và người dân địa phương khẩn trương triển khai, nhằm khôi phục lại cảnh quan du lịch sạch đẹp sau bão.