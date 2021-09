Cảnh tân hôn ngọt ngào của Nam - Long trong 'Hương vị tình thân'

Your browser does not support the video tag.

Trong Hương vị tình thân tập 98 lên sóng tối 3/9, Nam (Phương Oanh) đã chính thức về làm dâu nhà Long (Mạnh Trường). Ngay khi phim phát sóng, trích đoạn đêm tân hôn của cặp đôi đã thu hút 1,3 triệu lượt xem, 46 nghìn lượt thích, hơn 1,6 nghìn bình luận trên VTV Giải trí sau vài giờ đăng tải. Khán giả Hương vị tình thân bày tỏ sự thích thú với diễn xuất đáng yêu và hài hước của hai diễn viên chính.