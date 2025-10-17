Cảnh tắm của 'tổng tài' Doãn Quốc Đam bị khán giả chê cười

Sau buổi tiệc, Đăng và Linh (Lan Phương) vì quá chén nên đã qua đêm cùng nhau tại khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đăng bàng hoàng nhận ra mình đã đi quá giới hạn và bật khóc vì hối hận.
Trong tâm trạng day dứt, anh bước vào phòng tắm như muốn gột rửa lỗi lầm. Tuy nhiên, biểu cảm nhăn nhó, há miệng hít thở khi nước ào ào xối xuống của Doãn Quốc Đam lại khiến khán giả không khỏi bật cười, biến phân cảnh cảm xúc thành một trong những khoảnh khắc gây bàn tán nhất của tập phim.
Trên mạng xã hội, phân cảnh “tổng tài” Đăng đi tắm trong Gió ngang khoảng trời xanh nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nhiều cư dân mạng còn cắt ghép hình ảnh của nam diễn viên thành meme, đồng thời so sánh với những cảnh tắm quen thuộc trong phim Hàn Quốc và Trung Quốc.
"Diễn viên Hàn, Trung rất chăm chút cho ngoại hình. Còn diễn viên Việt thì hầu hết xuề xòa. Không chịu tập luyện, bụng phệ, răng vàng, răng hô, mặt mụn... Đạo diễn phim chiếu trên VTV cũng thiếu chăm chút cho các cảnh quay, nên mới chuyện tổng tài đi tắm mà còn thua nông dân", một trong các ý kiến trên mạng xã hội khi bình luận về cảnh tắm của Doãn Quốc đam trong phim.
Đây không phải lần đầu Doãn Quốc Đam gây tranh luận khi đảm nhận vai Đăng. Ngay từ khi phim phát sóng, một bộ phận khán giả cho rằng tạo hình của anh quá xuề xòa, chưa toát lên thần thái và khí chất của một lãnh đạo doanh nghiệp như trong kịch bản gốc.
Đây không phải lần đầu tiên Doãn Quốc Đam gây tranh cãi trong phim. Nhiều khán giả cho rằng, hình ảnh giám đốc thành đạt không phù hợp với phong thái vốn rất dân dã của Doãn Quốc Đam.
Không chỉ gây tranh cãi về tạo hình, mối quan hệ giữa Đăng (Doãn Quốc Đam) và Mỹ Anh (Phương Oanh) - trục cảm xúc chính của Gió ngang khoảng trời xanh - cũng bị đánh giá là thiếu tự nhiên.
Dù vào vai vợ chồng, cả hai chưa thể hiện được sự thân mật và ăn ý như kỳ vọng. Những phân cảnh tình cảm bị nhận xét gượng gạo, lời thoại dù ngọt ngào nhưng thiếu cảm xúc, khiến khán giả khó đồng cảm. Nhiều người thậm chí cho biết họ thường tua qua những cảnh có nhân vật Đăng vì cảm thấy khó chịu.
Trước làn sóng chê bai, Doãn Quốc Đam không chọn im lặng. Anh nhiều lần lên tiếng bảo vệ vai diễn, khẳng định bản thân chủ động xây dựng hình tượng một người đàn ông Việt Nam gần gũi, chân thật thay vì sao chép bản gốc. Nam diễn viên thừa nhận mình không sở hữu ngoại hình hay khí chất như nguyên mẫu, nhưng mong khán giả thấy được “một người chồng, một người đàn ông họ có thể bắt gặp ngoài đời”.
Tuy nhiên, nỗ lực tạo nên sự khác biệt này chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Giữa mong muốn thể hiện đời thường và yêu cầu kịch tính của nhân vật, Doãn Quốc Đam dường như đánh mất yếu tố thuyết phục - điểm mạnh từng làm nên dấu ấn của anh trên màn ảnh.