Cảnh tắm của 'tổng tài' Doãn Quốc Đam bị khán giả chê cười

Trong tâm trạng day dứt, anh bước vào phòng tắm như muốn gột rửa lỗi lầm. Tuy nhiên, biểu cảm nhăn nhó, há miệng hít thở khi nước ào ào xối xuống của Doãn Quốc Đam lại khiến khán giả không khỏi bật cười, biến phân cảnh cảm xúc thành một trong những khoảnh khắc gây bàn tán nhất của tập phim.

Sau buổi tiệc, Đăng và Linh (Lan Phương) vì quá chén nên đã qua đêm cùng nhau tại khách sạn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đăng bàng hoàng nhận ra mình đã đi quá giới hạn và bật khóc vì hối hận.

Trên mạng xã hội, phân cảnh “tổng tài” Đăng đi tắm trong Gió ngang khoảng trời xanh nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Nhiều cư dân mạng còn cắt ghép hình ảnh của nam diễn viên thành meme, đồng thời so sánh với những cảnh tắm quen thuộc trong phim Hàn Quốc và Trung Quốc.

"Diễn viên Hàn, Trung rất chăm chút cho ngoại hình. Còn diễn viên Việt thì hầu hết xuề xòa. Không chịu tập luyện, bụng phệ, răng﻿ vàng, răng hô, mặt mụn... Đạo diễn phim chiếu trên VTV cũng thiếu chăm chút cho các cảnh quay, nên mới chuyện tổng tài đi tắm mà còn thua nông dân", một trong các ý kiến trên mạng xã hội khi bình luận về cảnh tắm của Doãn Quốc đam trong phim.

Đây không phải lần đầu Doãn Quốc Đam gây tranh luận khi đảm nhận vai Đăng. Ngay từ khi phim phát sóng, một bộ phận khán giả cho rằng tạo hình của anh quá xuề xòa, chưa toát lên thần thái và khí chất của một lãnh đạo doanh nghiệp như trong kịch bản gốc.