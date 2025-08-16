Cảnh tả tơi ở dự án Kingsway Tower, lừa bán cho gần 500 khách hàng

Dự án Kingsway Tower ở phường Bình Hưng Hoà (TPHCM) bị dừng thi công hơn 6 năm qua, trễ hạn giao nhà gần 8 năm đang lâm vào cảnh tả tơi. Toà án xác định, chủ đầu tư dự án chung cư Kingsway Tower lừa bán cho 496 người, thu hơn 477 tỷ đồng nhưng không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết.

Dự án Kingsway Tower (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) bị dừng thi công gần 6 năm qua. Dự án do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích khu đất 7.082m2, quy mô 496 căn hộ chung cư. Theo Sở Xây dựng TPHCM, trong quá trình thi công dự án Kingsway Tower đã xảy ra nhiều sai phạm so với thiết kế ban đầu. Tháng 10/2019, Thanh tra xây dựng TPHCM đã vào cuộc để thanh tra, phát hiện chủ đầu tư dự án Kingsway Tower đã tự ý xây vách ngăn ở các tầng shophouse (tầng 2, 3, 4). Thay đổi chiều cao các tầng như tầng 1 tăng 0,1m; tầng 2 và tầng 3 tăng 1 m; tầng 4 tăng 0,3m. Từ tầng 5 đến tầng 20 mỗi tầng giảm 0,15m. Xây dựng ngăn phòng bên trong các shop tại khu vực thương mại dịch vụ của tầng 2, 3, 4. Thanh tra xây dựng TPHCM đã yêu cầu dừng thi công trình vào tháng 12/2019, UBND TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh bất động sản đối với Công ty Siêu Thành. Theo đó, công ty này vi phạm về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai mà chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định. Cụ thể, Công ty Siêu Thành bán căn hộ thuộc dự án Kingsway Tower khi chưa được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính theo quy định, mức phạt là 275 triệu đồng. Tuy nhiên, đến tháng 1/2020, bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Công ty Siêu Thành đã có văn bản gửi Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, việc tăng giảm chiều cao các tầng không làm thay đổi đến tổng chiều cao dự án 74,6m, không thay đổi kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu quản lý kiến trúc và không thay đổi vị trí xây dựng, quy mô, chiều cao, số tầng... Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, dự án bị ngừng thi công. Đến ngày 12/8, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Võ Thị Phượng (44 tuổi, ngụ Vĩnh Long) tù chung thân và phạt bị cáo Trần Thị Thùy Trang (50 tuổi, ngụ Đồng Tháp) 20 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại dự án Kingsway Tower. Theo cáo trạng, dự án Kingsway Tower ở phường Bình Hưng Hòa, TPHCM, có 3 block 20 tầng, gồm 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ, thuộc Công ty TNHH Siêu Thành, khởi công năm 2017, đến năm 2020 tạm ngừng cho đến nay. Ông Trịnh Minh Thanh là chủ đầu tư và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành. Đến năm 2017, ông Thanh chỉ định bà Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty. Quá trình thực hiện dự án, ông Thanh, bà Phượng và bà Trang đã ký 557 hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, thu hơn 477 tỷ đồng nhưng không tiếp tục xây dựng và bàn giao căn hộ như cam kết. Ông Trịnh Minh Thanh là người đã chỉ đạo bị cáo Phượng ký đóng dấu sẵn vào các hợp đồng bán căn hộ, trong đó nhiều trường hợp một căn hộ bán cho nhiều người, dùng một phần tiền thu được của khách hàng để trả nợ cho Công ty Gia Khang - do ông Thanh làm giám đốc, thực hiện các dự án khác hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân. Bị cáo Võ Thị Phượng là người đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn 496 khách hàng, giúp sức và chiếm đoạt 210 tỷ đồng. Giúp sức tích cực cho ông Thanh chiếm đoạt tài sản và được hưởng lợi 100 triệu đồng. Bị cáo Trần Thị Thùy Trang dù không phải là người đại diện theo pháp luật, không được ủy quyền hợp pháp của công ty nhưng quá trình quản lý dự án, bị cáo Trang vẫn giới thiệu là giám đốc công ty để ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng, chiếm đoạt gần 42 tỷ đồng. Hành vi của ông Thanh, bà Phượng và bà Trang đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, quá trình điều tra, ông Trịnh Minh Thanh đã chết do COVID-19 nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra. Hiện tại, số phận dự án Kingsway Tower vẫn treo lơ lửng, không biết đến bao giờ khách hàng mới được nhận nhà.