Cảnh sát xuất hiện tại nhà riêng và trụ sở công ty của ’bầu’ Đoan

Được biết, ông Cao Tiến Đoan ngoài vai trò Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, ông còn được nhiều người biết đến là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.
Đêm 28-8, nhiều cảnh sát có mặt tại khu dinh thự Thành An và trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á ở TP Thanh Hóa, nơi ở và làm việc của ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.
