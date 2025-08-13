Cảnh sát xử phạt nhóm người lái xe Vespa vượt đèn đỏ gây 'nhức mắt'

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 10 giấy phép lái xe hạng A1. Đồng thời, đại diện công ty và các nhân viên đã phải viết cam kết chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ.

Như đã thông tin, vào lúc hơn 8h sáng 11/8, một nhóm người điều khiển nhiều xe tay ga hiệu Vespa lưu thông trên đường Lê Lợi, theo hướng Nhà hát Thành phố về chợ Bến Thành.

Đến giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), đèn tín hiệu chuyển sang vàng rồi đỏ. Trong khi các phương tiện khác dừng lại chờ, nhóm người này tiếp tục điều khiển xe rẽ phải.

Đáng chú ý, giao lộ này không có đèn hiệu hoặc biển thông báo cho phép xe máy rẽ phải khi đèn đỏ.