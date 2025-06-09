Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 16h cùng ngày, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại nhà riêng của Mạnh “gỗ” để tiến hành khám xét.

Sự việc đã thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Trước đó, vào ngày 9/7, ngôi nhà này cũng từng bị lực lượng công an khám xét. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ, khởi tố Nguyễn Huy Tùng (SN 1996, con trai Mạnh "gỗ") cùng 4 đối tượng liên quan.