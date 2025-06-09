Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa

06/09/2025 18:13

Chiều nay, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 16h cùng ngày, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an có mặt tại nhà riêng của Mạnh “gỗ” để tiến hành khám xét. 

W-z6983568706411_74cc499ace8c2e917c5a63055268a981.jpg
Ngôi nhà của trùm giang hồ Mạnh "gỗ". Ảnh: Minh Khôi

Sự việc đã thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Trước đó, vào ngày 9/7, ngôi nhà này cũng từng bị lực lượng công an khám xét. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ, khởi tố Nguyễn Huy Tùng (SN 1996, con trai Mạnh "gỗ") cùng 4 đối tượng liên quan.

W-z6983568701957_5983527fc72389b6a74f16f21767a3bb.jpg
Lực lượng cảnh sát có mặt tại nhà Mạnh "gỗ". Ảnh: Minh Khôi

Được biết, Mạnh “gỗ” sống khá kín tiếng, là một trong những nhân vật có tiếng trong giới giang hồ ở xứ Thanh.

Trước đó, các “đàn anh” trong giới như Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn") và Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cũng đã bị Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt tạm giam.

Minh Khôi

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/tiep-tuc-kham-nha-trum-giang-ho-manh-go-o-thanh-hoa-2439923.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/tiep-tuc-kham-nha-trum-giang-ho-manh-go-o-thanh-hoa-2439923.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh Hóa
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO