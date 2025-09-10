Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: 'Không sao, có chú đây rồi'

Tại tỉnh Lạng Sơn vẫn còn nhiều điểm ngập úng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân.

Đơn vị đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ chịu ảnh hưởng do mưa lũ, ngập úng - đặc biệt là các cửa hàng kinh doanh xăng dầu - triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát cơ động cử 70 cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện tham gia chi viện cứu hộ, cứu nạn tại xã Thất Khê, xã Hữu Lũng.

Tại xã Thất Khê, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 38 người dân cùng nhiều tài sản, đồ dùng từ vùng ngập sâu, nguy hiểm đến nơi an toàn. Sau khi nước rút, các đơn vị tiếp tục hỗ trợ hơn 100 lượt người dân trở về nhà, tham gia dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại đồ đạc. Đồng thời, hàng trăm thùng nước sạch và mì tôm cũng được vận chuyển đến để cứu trợ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập úng.

Tại Thái Nguyên, ngày 8/10, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn E27 đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng triển khai công tác cứu trợ và hỗ trợ người dân tại những khu vực ngập lụt nghiêm trọng.

Lực lượng đã khẩn trương tiếp cận các điểm ngập sâu, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, vận chuyển nhu yếu phẩm và phối hợp với lực lượng tại chỗ gia cố, đắp đê ngăn lũ, nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.