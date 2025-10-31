Cảnh sát phong tỏa đường có hàng loạt tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa

Đến 9h30, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc. Ảnh: Lê Dương

Được biết, các cơ sở có sự xuất hiện của cảnh sát đều là những tiệm vàng có tiếng tại Thanh Hóa, nằm liền kề nhau trên tuyến đường này.

Nội dung của buổi làm việc vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Đến khoảng 9h30, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc tại các tiệm vàng nói trên.