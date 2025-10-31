Cảnh sát phong tỏa đường có hàng loạt tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa

Sáng 31/10, lực lượng cảnh sát đã đồng loạt phong tỏa tuyến đường Lê Hoàn (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) và xuất hiện tại nhiều tiệm vàng nổi tiếng.
Theo ghi nhận, sáng nay, nhiều lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt trên tuyến đường Lê Hoàn, tiến hành phong tỏa khu vực và làm việc bên trong các tiệm vàng.
Được biết, các cơ sở có sự xuất hiện của cảnh sát đều là những tiệm vàng có tiếng tại Thanh Hóa, nằm liền kề nhau trên tuyến đường này.
Nội dung của buổi làm việc vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Đến khoảng 9h30, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục làm việc tại các tiệm vàng nói trên.
