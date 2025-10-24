Clip

Cảnh sát Pháp mở 'cuộc đua sinh tử' cứu báu vật bị đánh cắp trước khi bị phá hủy

24/10/2025 10:02
Sau vụ trộm táo tợn tại bảo tàng Louvre, cảnh sát Pháp đang bước vào “cuộc đua với thời gian” để truy bắt thủ phạm và thu hồi 8 báu vật hoàng gia bị đánh cắp. Theo các chuyên gia, chỉ cần chậm một chút, những bảo vật này sẽ biến mất mãi mãi.

Theo Sky News | Video: The Strait Times, France 24 English, Al Jazeera English

