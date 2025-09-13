Cảnh sát Mỹ bắt giữ kẻ tình nghi sát hại nhà hoạt động Charlie Kirk

Ông Charlie Kirk, 31 tuổi, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump đã bị ám sát khi đang diễn thuyết trước 3.000 sinh viên tại một trường đại học ở bang Utah.

Nghỉ phạm Tyler Robinson. Ảnh: Reuters.

Nghi phạm được xác định danh tính là Tyler Robinson, 22 tuổi, một cư dân của bang Utah, đã bị bắt giữ 33 giờ đồng hồ sau vụ ám sát. Theo thông tin từ giới chức địa phương, chính cha của nghi phạm đã nhận ra con mình từ các bức ảnh được đăng trên báo.

Ông đã yêu cầu con trai ra trình diện và gọi một mục sư thanh thiếu niên đến hỗ trợ. Mục sư sau đó gọi cho cảnh sát và nghi phạm đã bị bắt giữ.

Một thành viên trong gia đình cho biết nghi phạm thời gian gần đây có quan điểm chính trị cực đoan và thường xuyên nói xấu ông Charlie Kirk. Tuy nhiên, động cơ gây án vẫn đang tiếp tục được điều tra.

Nghi phạm hôm 10/9 đã thực hiện vụ ám sát từ một tòa nhà nằm cách vị trí diễn thuyết khoảng 180m, khoảng 20 phút sau khi ông Charlie Kirk có bài phát biểu trước đám đông.

Charlie Kirk là một gương mặt có ảnh hưởng không chỉ về mặt truyền thông mà còn trong chính giới Mỹ. Cái chết đột ngột của ông đã gây chấn động chính trường Mỹ đồng thời làm dấy lên làn sóng lên án mạnh mẽ bạo lực chính trị từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.