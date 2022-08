Cảnh sát mật phục chặn đua xe, hàng chục thanh thiếu niên tháo chạy vào rừng

Sáng nay (28/8), Đội CSGT Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng lực lượng chức năng đã ngăn chặn một vụ đua xe quy mô lớn trên tuyến đường ven biển xã Bình Châu - Bưng Riềng, tạm giữ nhiều xe mô tô cùng một số thanh thiếu niên liên quan để điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an xã Bình Châu đã tiến hành vây bắt, ngăn chặn nhiều nhóm thanh niên đang tụ tập đua xe, nẹt pô, chạy lạng lách với tốc độ cao trên tuyến đường ven biển, đoạn qua xã Bình Châu và xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều thanh thiếu niên (cả nam và nữ) đã bỏ chạy vào khu vực rừng phòng hộ gần đó để trốn, tuy nhiên tất cả đã bị truy đuổi và tạm giữ, một số khác bỏ xe lại hiện trường rồi tháo chạy.