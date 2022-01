Cảnh sát khu vực và cảnh sát phòng chống tội phạm cùng nhận hối lộ, bảo kê tội phạm

Ngày 19-1, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã phạt 2 bị cáo Đoàn Minh Lâm (SN 1992, cựu cảnh sát khu vực Công an phường 2, quận 4, TP HCM) và Hoàng Thanh Tùng (SN 1993, cựu cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường 2) mỗi người 7 năm tù, cùng về tội "Nhận hối lộ".

Trước đó, TAND TP HCM từng trả hồ sơ vụ án trên, yêu cầu cơ quan có thẩm quyền điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến hành vi đưa- nhận hối lộ.

Ngày 31-3-2020, Công an quận 4 bắt quả tang Nguyễn Văn Đức cùng 5 người khác có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong một căn hộ trên địa bàn phường 2. Kiểm tra điện thoại di động của Đức, công an phát hiện tin nhắn trao đổi giữa Đức với Đoàn Minh Lâm và Hoàng Thanh Tùng (khi đó là cảnh sát khu vực, cảnh sát phòng chống tội phạm Công an phường 2).