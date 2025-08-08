Cảnh sát hình sự đột kích ổ đá gà 'khủng' trong căn nhà do Trần Anh Minh làm chủ

Ngày 8/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa huy động khoảng 100 cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng đột kích ổ đá gà quy mô lớn ở ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp.

Ổ đá gà này nằm trong căn nhà do Trần Anh Minh (50 tuổi) làm chủ.