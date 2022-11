Cảnh sát Hàn Quốc khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ giẫm đạp chết người ở Itaewon

Lời đồn đoán phổ biến nhất – xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn trên mạng xã hội – là những người đứng trên đỉnh dốc đã hét lên “đẩy, đẩy” và xô những người ở dưới, dẫn đến giẫm đạp.



Một lời đồn đoán khác là đám đông tràn vào con hẻm khi nghe tin có người nổi tiếng đang ở trong một quán bar.



Một số người sống sót cũng cáo buộc chủ các cửa hàng dọc theo con hẻm đã chặn lối vào của những người muốn tìm đường thoát khỏi đám đông, dù các chuyên gia cho rằng gần như không thể xử phạt hình sự họ vì “không tự nguyện giải cứu”.

Một con phố ở khu Itaewon bị phong tỏa. Ảnh: Yonhap



Để tái hiện tình huống dẫn đến vụ giẫm đạp, cảnh sát đang xem xét lời khai từ hàng chục nhân chứng và trích xuất camera an ninh.



Nam Gu-jun – lãnh đạo Cơ quan Điều tra Quốc gia cho biết nhóm thanh tra đã phỏng vấn 44 nhân chứng tính đến 31/10, và thu được 52 đoạn video từ camera giám sát ở 42 địa điểm xung quanh hiện trường. Các video đăng trên mạng xã hội cũng được xem xét kỹ lưỡng.



Cơ quan Cảnh sát Quốc gia hôm nay, 1/11, thông báo sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào Sở cảnh sát Yongsan - trực tiếp quản lý khu phố Itaewon để xác định xem đơn vị này có triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thích hợp cho lễ hội Halloween vào thứ Bảy hay không.



Cảnh sát khu vực đã bị chỉ trích khi chỉ điều động khoảng 200 người đến Itaewon trước đó, chủ yếu để trấn áp tội phạm ma túy, mại dâm, trộm cắp... dù nhiều nguồn tin dự báo rằng số người đổ về khu phố này trong lễ Halloween có thể lên đến 100.000 người.



Cảnh sát trưởng quốc gia Yoon Hee-keun thừa nhận đã có nhiều đề xuất tìm kiếm sự can thiệp của cảnh sát được đệ trình ngay trước khi xảy ra vụ việc, nhưng cơ quan an ninh không có phản ứng thích hợp để ngăn chặn thảm họa.



Ông Yoon cũng cho biết cảnh sát sẽ xem xét liệu khách sạn Hamilton - nằm bên cạnh con hẻm nơi xảy ra sự cố - có vi phạm quy định về xây dựng hay không, sau khi có báo cáo rằng khách sạn đã tự ý mở rộng, khiến một phần của con hẻm hẹp càng trở nên hẹp hơn.