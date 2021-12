Cảnh sát giao thông toàn quốc mở đợt cao điểm Tết 2022

Your browser does not support the audio element.

Sáng 15/12, tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu xuân năm 2022.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT, phát biểu tại Lễ ra quân (Ảnh: CTV).

Trọng tâm của đợt cao điểm này là tấn công, trấn áp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy; phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.