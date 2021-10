Cảnh sát biển đồng hành cùng đồng bào dân tộc tôn giáo

Hải đoàn 21, Cảnh sát biển trao 30 suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Coi công tác tuyên truyền là trọng tâm

Trong những năm qua, ở những địa bàn đóng quân của lực lượng Cảnh sát biển, đồng bào các dân tộc, tôn giáo sinh sống luôn chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bình đẳng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng bào đã tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy nhiên đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc, tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề “Dân chủ”, “Nhân quyền”, “Dân tộc”, “Tôn giáo” thực hiện “Diễn biến hòa bình” với nhiều âm mưu, thủ đoạn tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta; nhằm làm giảm sút niềm tin của đồng bào dân tộc, tôn giáo đối với Đảng, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số địa phương.

Theo Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị BTL Cảnh sát biển, do đặc thù các xã, phường được lựa chọn thực hiện có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và đồng bào tôn giáo, phần lớn nhận thức về pháp luật còn hạn chế, đặc biệt là đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Do vậy công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo là nội dung quan trọng hàng đầu trong triển khai hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.

Lực lực Cảnh sát biển đã tập trung tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Phòng chống tội phạm ma túy, Luật Môi trường, Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền về biển, đảo, lực lượng Cảnh sát biển, chống khai thác IUU, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức tuyên truyền vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; tuyên truyền vận động đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, không tàng trữ vũ khí, buôn bán, vận chuyển ma túy, sống "tốt đời, đẹp đạo" không tin theo các tà đạo, đạo lạ, không tham gia truyền đạo trái pháp luật, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động.

Cũng theo Thượng tá Lê Huy, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc để tuyên truyền trực tiếp; các cơ quan, đơn vị trong lực lượng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, phường tổ chức phát trên hệ thống truyền thanh tuyền truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả của việc triển khai thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" được 75 buổi. Tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho hơn 32.855 lượt đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo; tặng hơn 2.000 cờ Tổ quốc; phát gần 20.000 tờ rơi các loại, 1.4030 cuốn sách pháp luật. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Nhà thiếu nhi, trường THCS, Tiểu học tổ chức cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương", vẽ tranh, viết báo tường, tổ chức các trò chơi dân gian cho hơn 4.000 cháu học sinh.

Thông qua tuyên truyền, vận động đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo. Đồng thời xây dựng ý thức trách nhiệm cho đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo đấu tranh với các hiện tượng sai trái, tiêu cực, như: Tham gia các hoạt động gây rối, chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông; buôn bán hàng cấm, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy; xả rác ra môi trường (nhất là rác thải nhựa)...

Tổ chức các hoạt động thiết thực

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tặng 85 suất quà các vị linh mục, cơ sở tôn giáo (giáo xứ, giáo họ, thánh thất), chức sắc, chức việc. Thông qua đó tuyên truyền, vận động các vị chức sắc, chức việc cùng với lực lượng Cảnh sát biển vận động đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là các quy định về dân tộc, tôn giáo.

Cán bộ Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát biển trao tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Lê Phú

Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương có nhiều biện pháp thông tin tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn đóng quân hỗ trợ về vật chất, kinh phí để thực hiện các hoạt động an sinh - xã hội đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tổ chức thăm, tặng 1.916 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình đồng bào DTTS và tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn (nhất là do ảnh hưởng của dịch COVID-19). Tặng 60 xe đạp, 50 cặp sách, 200 bộ đồ dùng học tập, 1.480 cuốn vở học tập cho các cháu học sinh nghèo, vượt khó vươn lên học giỏi; 50 bộ đồ chơi cho trường mầm non; tặng 50 áo phao cá nhân, phao tròn, 20 túi thuốc, 20 téc đựng nước cho ngư dân nghèo.

Bên cạnh đó, Cảnh sát biển còn phối hợp với các tổ chức quần chúng ở địa phương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn các xã, phường tổ chức 22 buổi lao động, với trên 700 ngày công; vệ sinh, cải tạo 9,2 km đường làng, ngõ xóm; vệ sinh 12 km bờ biển; cải tạo, củng cố một sân bóng đá, khuôn viên ba Nhà văn hóa của xã, thôn; trồng được 268 cây lấy gỗ, 200 cây hoa các loại tạo cảnh qua môi trường; qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân...

Ngoài ra, các đơn vị Cảnh sát biển còn phối hợp với các bệnh viện, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, trung tâm y tế của các quận, huyện; các trạm y tế của xã, phường tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.250 lượt đồng bào DTTS và đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn trị giá tiền thuốc là trên 130 triệu đồng. Tổ chức vận chuyển và cấp 650m3 nước ngọt và 400 bình nước uống tinh khiết giúp đỡ bà con đồng bằng sông Cửu Long chống hạn mặn. Phun thuốc khử khuẩn diện tích khoảng 6.000m2 các địa điểm sinh hoạt công cộng, phát trên 8.000 khẩu trang các loại, 2.500 chai nước rửa tay, xà phòng sát khuẩn; cử 5 cán bộ, chiến sĩ tham gia cùng địa phương ra các điểm chốt phòng, chống dịch; tham gia lắp đặt nhà bạt dã chiến, hỗ trợ nước uống cho lực lượng tại các chốt phòng, chống dịch COVID-19. Tổng số tiền chi cho các hoạt là gần 5 tỷ đồng.

Thượng tá Lê Huy cho rằng, các hoạt động nêu trên đã góp phần xây dựng các xã, phường theo tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh; góp phần hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho cấp ủy, chính quyền và đồng bào dân tộc, tôn giáo các địa phương đang bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; được cấp ủy, chính quyền, đồng bào dân tộc, tôn giáo của các xã, phường nơi triển khai thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" ghi nhận và đánh giá cao.

Kết quả công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” một lần nữa góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân, nhất là đồng bào DTTS, tôn giáo, Thông qua đó củng cố lòng yêu Tổ quốc, yêu quê hương, đất nước; nâng cao trách nhiệm của đồng bào dân tộc, tôn giáo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.