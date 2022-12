Cảnh sát bảo vệ mục tiêu kể chuyện giải cứu cô gái bị ép vào nhà nghỉ

Trong suốt 20 năm qua, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao (E30) thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã ngày đêm miệt mài bảo vệ an ninh trật tự xã hội và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong mắt bạn bè quốc tế. Mặc dù tuổi đời còn non trẻ nhưng trong những qua, E30 đã góp phần nâng cao vị thế của người Cảnh sát nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Không gian chật hẹp, đi ăn phải theo ca

Mang trên mình trọng trách cao cả nhưng điều kiện sinh hoạt của nhiều cán bộ chiến sĩ Trung đoàn E30 gặp nhiều khó khăn. Khu nhà ở tập thể A5 (Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 90 đã xuống cấp, khu vực bếp ăn phục vụ cho khoảng 80 người nhưng chỉ vẻn vẹn 23m2. Song tất cả đều cố gắng cùng nhau vượt khó hoàn thành nhiệm vụ.

Thượng úy Nguyễn Thị Mai, cán bộ Đại đội 5 Trung đoàn E30 chia sẻ: "Không gian sinh hoạt chật hẹp, phòng nữ chúng em kê 2 chiếc giường tầng, ở được 4 người, có thời điểm đông đơn vị kê thêm một giường nữa là có tổng cộng 6 người một phòng. Chúng em không có trụ sở riêng, phải ở xen kẽ với nhân dân trong khu tập thể cũ này. Vì diện tích chật hẹp nên chúng em đi ăn cũng phải theo ca".

Các chiến sĩ cảnh sát Trung đoàn E30 ở trong khu tập thể cũ cùng với người dân. (Ảnh: Thanh Tùng).