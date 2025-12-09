Cảnh sát Bangkok thu giữ 5,4 triệu viên ma túy đá trị giá hơn 6 triệu USD

Cảnh sát thủ đô Bangkok mới đây đã phát hiện và thu giữ hàng triệu viên ma túy đá giấu trong 37 bao tải mang nhãn phân bón, được cất giữ trên một xe bán tải mang biển số giả tại quận Lat Krabang.

Cảnh sát Bangkok trong buổi họp báo ngày 11/9. Ảnh: Cảnh sát Bangkok.

Tại buổi họp báo ngày 11/9, Cảnh sát trưởng thủ đô Bangkok, Tướng Siam Boonsom cho biết, lực lượng chức năng đã theo dõi chiếc xe sau khi nhận được thông tin tình báo. Khi một người đàn ông đi xe máy tiếp cận phương tiện, cảnh sát đã kiểm tra và bắt giữ đối tượng. Người này khai là thợ sửa xe máy, được thuê vận chuyển ma túy với thù lao 10.000 Baht (300 USD) mỗi chuyến. Đối tượng từng có tiền án liên quan đến vũ khí vào năm 2014.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho cảnh sát địa phương xử lý. Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để truy bắt kẻ cầm đầu đường dây.

Từ tháng 10/2024 đến tháng 7/2025, lực lượng chức năng của Thái Lan liên tục đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy, bắt giữ hơn 200.000 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 850 triệu viên ma túy đá, 40 tấn ma túy đá dạng tinh thể và 1,2 tấn heroin.