Cảnh sát băng rừng, lội suối hàng chục cây số triệt phá ổ xóc đĩa

Các con bạc tập trung từ 20 – 40 người mỗi ngày, sát phạt bằng hình thức xóc đĩa với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Để che giấu, Vũ cho đàn em đón khách từ xa, trung chuyển vào sới bạc, bố trí người canh gác nhiều vòng. Thời gian hoạt động diễn ra từ 14h đến 21h hằng ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.