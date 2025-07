Cảnh sát ập vào bất ngờ, phát hiện 3 cơ sở ngâm hoa chuối với chất tẩy trắng, hàn the

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 3 thùng chứa hoá chất màu trắng có ngâm tổng cộng 90kg sợi bắp chuối.

Cùng thời điểm, khi kiểm tra cơ sở của ông T.K.L., công an phát hiện 3 người đang ngâm 59kg hoa chuối trong 2 thùng nhựa pha hoá chất.

Ông K.L. khai, hóa chất bị phát hiện là hàn the, chất tẩy trắng được ông mua ở chợ Kim Biên và đường Hồng Bàng, quận 5 cũ. Sau khi ngâm hoá chất để tẩy mủ, làm trắng, ông K.L. tiêu thụ bắp chuối ra thị trường cho các tiểu thương.

Còn tại công ty TNHH Phát triển Thương mại C.L do ông P.N.C làm đại diện pháp luật, lực lượng công an cũng phát hiện 2 thùng nhựa chứa hoá chất có ngâm 60kg sợi hoa chuối. Công an thu giữ hơn 20kg hoá chất các loại tại công ty này.

Công an đang làm việc với đại diện các cơ sở, công ty nói trên để mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.