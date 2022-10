Cành quả cắm bình: Thú chơi mới lạ khiến chị em mê

Cành quả cà được nhập từ Trung Quốc về. Mỗi bó có khoảng 3-5 cành, tùy bó có cành to, nhỏ khác nhau; mỗi cành quả dài chừng 80cm. Loại cành quả nhập khẩu này được bán trên thị trường với giá 125.000-190.000 đồng/bó.

Thị trường hoa năm 2021 có sự xuất hiện của nhiều loại cành có quả như cành cà phê, cành cherry, cành me rừng, cành hồng, cành táo mèo, cành thanh long,... thu hút các chị em mua về cắm bình, trang trí nhà cửa. Năm nay, thị trường xuất hiện thêm nhiều loại cành quả mới lạ như cành quả cà, cành quả cọ non xanh, cành dưa gang, cành chanh xanh,... giúp chị em có thêm sự lựa chọn.

Cành mận cơm

Dịp tháng 4 vừa qua, cành quả mận cơm được nhiều chị em từ trong Nam đến ngoài Bắc đua nhau đặt mua về cắm trong nhà. Cành quả mận cơm có giá bán từ 100.000-170.000 đồng/set, tùy theo set 5 cành hay 10 cành và cành dài hay ngắn. Cành quả mận có thể chơi được nửa tháng.

Cắm cành quả mận khá kinh tế vì khi chơi chán có thể ăn (Ảnh: Khôi Nguyên)

Cắm cành quả mận khá kinh tế vì khi chơi chán, chị em có thể vặt quả xanh chấm muối ớt thưởng thức vị chua của mận cơm, còn quả ương và quả chín có thể đem ngâm với đường làm mứt mận hoặc ngâm nước uống cho mùa hè cũng rất ngon.

Cành quả cọ non

Trước đây, quả cọ thường để chín sẽ được hái đem bán theo cân thì nay người bán hoa còn ‘rước’ cả cành quả xanh non, sai trĩu phục vụ khách chơi cành độc lạ. Những cành quả cọ non, quả có màu xanh, sai trĩu trịt được các chủ vườn ở Phú Thọ cắt bán mức giá bán dao động từ 100.000-500.000 đồng/cành, tùy cành to, nhỏ khác nhau.