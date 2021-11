Cảnh phim gây sốc minh tinh hạng A tiểu thật 100% lên bạn diễn

Cụ thể trong phim The Paperboy với sự tham gia diễn xuất của Nicole Kidman và Zac Efron đã có cảnh như vậy nhưng bối cảnh ở bờ biển và nguyên nhân của việc đi tiểu kia lại rất "nhân đạo".

Cảnh Zac Efron bị Nicole Kidman tiểu thật 100% lên mặt và người



Phim The Paperboy

Theo đó nhân vật của Zac Efron thủ vai đã lặn xuống biển và bị đàn sứa đâm vào người. Sau khi lên bờ, anh chàng đã bất tỉnh khiến nhân vật của Nicole Kidman vô cùng hốt hoảng. Cô đã... vạch quần ra và tiểu lên mặt lẫn cả người để cậu có thể tỉnh dậy.