Cảnh NSND Trung Anh, Hồng Đăng 'bị nhốt, cấm đi vệ sinh' gây sốt

Hồng Đăng trong trích đoạn phim 'Thương ngày nắng về'

Trong Thương ngày nắng về, Hồng Đăng vào vai Đức - chồng của Khánh (Lan Phương). Còn NSND Trung Anh vào vai ông Hùng - bố đẻ của Đức. Đây là hai nhân vật khác chất hoàn toàn so với những vai diễn trước của hai diễn viên.

Trích đoạn Đức và bố (NSND Trung Anh) diễn hài khi xem bóng đá trong phòng rồi bị kẹt lại đó khiến khán giả thích thú. Bà mẹ do NSND Lan Hương đóng vì muốn đãi bạn bè ăn uống nên cấm hai bố con ra ngoài hay nói lớn. Do vậy dù xem bóng đá nhưng họ phải bịt miệng nhau để tiếng hô không lọt ra ngoài. Hai bố con dù rất muốn đi vệ sinh nhưng cũng không thể ra ngoài vì sợ bà mẹ tai quái.

Hồng Đăng và NSND Trung Anh kết hợp ăn ý. Khán giả thích thú khi gặp Lê Thành và Lương Bổng 'Người phán xử' trong một hoàn cảnh mới thú vị.