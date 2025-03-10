Cảnh nóng của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

03/10/2025 07:48

Denis Đặng và Việt Hoa nhận về nhiều phản hồi từ khán giả khi diễn cảnh nóng trong Gió ngang khoảng trời xanh.

Trong tập 24 đã được phát sóng tối 1/10, "tổng tài" Trường (Denis Đặng) đã tìm đến tận cửa hàng nơi Kim Ngân (Việt Hoa) làm việc, khiến cô nàng vô cùng "sốc". Sau khi Kim Ngân tư vấn gói sản phẩm mà Trường đã đặt mua, Trường ôm một bó hồng thật đẹp tặng cô trước mặt các đồng nghiệp khác trong cửa hàng: "Tặng em, đừng từ chối anh thêm một lần nữa" - Kim Ngân không thể từ chối. Và chiếc dây chuyền vừa mua, Trường cũng muốn tặng Ngân. 

Trường bằng cách nào đó đã tìm được địa chỉ khu tập thể nơi cô ở trọ. Trường trách móc Ngân rằng anh không biết mình đã làm gì sai mà Ngân cứ từ chối thành ý của anh mãi như thế. Anh cũng nhận ra Ngân đang ép buộc bản thân cô xa lánh anh. Đến lúc này, Kim Ngân dường như không dùng lý trí để chiến thắng con tim được nữa. Cô đã qua đêm với Trường trong căn phòng trọ của mình. Sáng hôm sau thức dậy, Kim Ngân hạnh phúc khi thấy Trường đã đang đứng bếp nấu bữa sáng.

Cảnh nóng gây tranh cãi trong Gió ngang khoảng trời xanh - tập 24: Kim Ngân và Trường - Ảnh 1.
Nhiều khán giả cho rằng cảnh "nóng" giữa hai nhân vật Kim Ngân và Trường phá hỏng thiết lập nhân vật (Ảnh: VFC).

Kể từ khi tập phim được phát sóng, đã có nhiều tranh cãi về chuyện tình cảm của Kim Ngân và Trường, đặc biệt là cảnh "nóng" giữa hai nhân vật này. Trên một số diễn đàn phim, nhiều khán giả cho rằng, diễn biến tình cảm giữa Kim Ngân và Trường diễn ra quá nhanh. 

Hai người chỉ gặp nhau chưa lâu và qua vài hành động, lời nói mà Kim Ngân vốn đã quyết tâm khước từ nay lại lập tức trao nụ hôn thứ hai rồi tiến xa hơn trong một cảnh "nóng" táo bạo. Sự đột ngột trong mạch phim khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu, thậm chí phản cảm.

Cảnh nóng gây tranh cãi trong Gió ngang khoảng trời xanh - tập 24: Kim Ngân và Trường - Ảnh 2.
Chuyện tình cảm của Kim Ngân và Trường diễn ra nhanh, gượng gạo thiếu hấp dẫn. Ảnh VTV

Nhiều ý kiến cho rằng, cảnh "nóng" của hai nhân vật vừa sến súa vừa kịch. Denis Đặng bị cho là gượng gạo, thiếu đi thần thái của một "tổng tài". Hình ảnh anh cởi áo nấu ăn sáng ngay sau cảnh "nóng" càng khiến dư luận dở khóc dở cười. Nhiều bình luận trên mạng xã hội còn gọi đây là cảnh nóng thiếu cảm xúc, mặc dù hai nhân vật được đánh giá cao về ngoại hình.

Một số ý kiến chê bai thẳng thừng, thậm chí dọa bỏ xem phim: “Thường xem cảnh "nóng" mình thấy ngại, mà sao xem đôi này buồn cười quá”, “Mọi thứ cứ ngang ngang, đột nhiên có cảnh "nóng", nổi da gà luôn”, “Xem mà ngượng thay cho diễn viên, đúng là không thể mê nổi”, "Xem đôi này cứ làm sao ấy, tự dưng không muốn xem nữa", "Nhìn mặt "Tổng tài" Trường thiếu cảm xúc quá"...

Cảnh nóng gây tranh cãi trong Gió ngang khoảng trời xanh - tập 24: Kim Ngân và Trường - Ảnh 3.
Denis Đặng được cho là có tạo hình nhân vật trẻ hơn so với bạn diễn Việt Hoa. Ảnh VTV

Trước đó ngay từ khi nhân vật của Denis Đặng xuất hiện ở tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", đã có không ít ý kiến cho rằng việc tạo hình nhân vật Trường trong vai "tổng tài" đẹp trai, lãng tử, giàu có lại chưa thực sự phù hợp với Denis Đặng. So với bạn diễn, Trường có phần trẻ hơn, không giống ông chủ chiếc du thuyền sang trọng. Bên cạnh đó, diễn xuất của Denis Đặng cũng được cho là thiếu tự nhiên, giọng nói chậm... Vai diễn anh chàng hotboy phù hợp hơn là "tổng tài" chủ tàu sang trọng. 

Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/canh-nong-cua-tong-tai-denis-dang-va-viet-hoa-gay-tranh-cai-trong-gio-ngang-khoang-troi-xanh-khan-gia-doa-bo-xem-phim-172251002151105206.htm
            Phim - Nhạc - Sách
