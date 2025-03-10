Cảnh nóng của 'tổng tài' Denis Đặng và Việt Hoa gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh', khán giả dọa bỏ xem phim

Trong tập 24 đã được phát sóng tối 1/10, "tổng tài" Trường (Denis Đặng) đã tìm đến tận cửa hàng nơi Kim Ngân (Việt Hoa) làm việc, khiến cô nàng vô cùng "sốc". Sau khi Kim Ngân tư vấn gói sản phẩm mà Trường đã đặt mua, Trường ôm một bó hồng thật đẹp tặng cô trước mặt các đồng nghiệp khác trong cửa hàng: "Tặng em, đừng từ chối anh thêm một lần nữa" - Kim Ngân không thể từ chối. Và chiếc dây chuyền vừa mua, Trường cũng muốn tặng Ngân.

Trường bằng cách nào đó đã tìm được địa chỉ khu tập thể nơi cô ở trọ. Trường trách móc Ngân rằng anh không biết mình đã làm gì sai mà Ngân cứ từ chối thành ý của anh mãi như thế. Anh cũng nhận ra Ngân đang ép buộc bản thân cô xa lánh anh. Đến lúc này, Kim Ngân dường như không dùng lý trí để chiến thắng con tim được nữa. Cô đã qua đêm với Trường trong căn phòng trọ của mình. Sáng hôm sau thức dậy, Kim Ngân hạnh phúc khi thấy Trường đã đang đứng bếp nấu bữa sáng.