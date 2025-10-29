Cảnh nghệ sĩ Ái Như nằm trong quan tài, Ngọc Sơn hát nhảy ở đám tang

Đạo diễn đưa ảnh diễn viên lên cáo phó, Ái Như nằm trong quan tài

Ngày 28/10, ê-kíp Phá đám sinh nhật mẹ tổ chức premiere tại TPHCM với sự tham gia của dàn diễn viên chính gồm nghệ sĩ Ái Như, Thành Hội, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Samuel An, Tín Nguyễn, cùng đạo diễn - biên kịch Nguyễn Thanh Bình (Bình Bồng Bột).

Bộ phim lấy bối cảnh chính là đám tang của người mẹ (Ái Như đóng). Phim mô tả kỹ phong tục đám tang của người Việt, từ tẩm liệm, trang điểm cho người đã khuất. Gây chú ý nhất phim là cảnh Ái Như nằm trong quan tài và cáo phó in hình nữ nghệ sĩ.

Lần đầu đóng phim điện ảnh nhưng có cảnh nằm trong quan tài, Ái Như nói bà không thấy sợ. "Nằm trong quan tài, không gian chật nóng và ngộp nhưng tôi thấy được trải nghiệm nhắm mắt đi xa là cảm giác này", nữ nghệ sĩ nói.

Là gương mặt gạo cội của sân khấu Hoàng Thái Thanh, Ái Như vẫn cân nhắc khi được Bình Bồng Bột mời đóng vai chính phim điện ảnh. "Tôi hỏi ngược lại mọi người 'Có chắc chưa'. Tôi không phải cái tên để bán vé, nếu có thay đổi tôi cũng không trách. Cảm ơn giám chế Nguyễn Thanh Bình và ê-kíp tin tưởng tôi. Dù trên sân khấu hay trước máy quay, tôi vẫn cố gắng hết sức", nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Ái Như nói bà không phải lúc nào cũng nằm trong quan tài như trên phim. Ê-kíp đúc khuôn mặt của nữ nghệ sĩ để thay thế. Bà phải ngồi 4 tiếng để lấy khuôn, sau khi phim đóng máy, bà mang về làm kỷ niệm.