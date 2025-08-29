Cảnh ngao ngán tại khu nhà giá trăm triệu/m2 ở Hà Nội, mưa tạnh 3 ngày nước vẫn ngập nửa người

Nhiều ngày sau đợt mưa lớn tại Hà Nội (hôm 26/8) đến nay, khu vực tổ dân phố 2, làng Miêu Nha (phường Xuân Phương) vẫn chìm trong biển nước. Hàng trăm hộ dân bị cô lập, nhiều gia đình buộc phải đưa vợ con di tản về quê tránh ngập.

Theo phản ánh của anh Hoàng Ngọc Phương (ở tổ dân phố 2), đây là khu dân cư có khoảng 400 – 500 hộ sinh sống. Tình trạng ngập úng đã kéo dài nhiều năm nay, gần như mùa mưa nào cũng lặp lại.

Tổ dân phố 2, làng Miêu Nha hiện vẫn ngập sâu 50 - 70cm, người dân đi lại khó khăn.

Nguyên nhân chính được cho là trạm bơm tại đầu cầu Ngà không hoạt động ổn định. “Trạm có ba máy bơm ba pha, bình thường chỉ cần nửa buổi chiều là nước đã rút. Nhưng không hiểu vì sao lúc chạy, lúc không. Mỗi lần mưa lớn, cả làng lại ngập nhiều ngày”, anh Phương nói.