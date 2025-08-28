Cảnh kỳ lạ ở Hà Nội, trời nắng ráo, ô tô vẫn bì bõm 'bơi' trên đường Võ Chí Công

Lý giải việc sau một ngày mưa nhỏ, thậm chí tạnh mưa nhưng các điểm này vẫn ngập, ông Hưng cho biết đây đều là những vị trí thoát nước trực tiếp ra sông Nhuệ, sông Cầu Ngà theo hình thức tự chảy.

Do mực nước sông Cầu Ngà và sông Nhuệ hiện vẫn ở mức cao (mực nước đo tại bể xả Đồng Bông 2 là 5,45 m), tại điểm ngập Vũ Xuân Thiều (ngập trung bình khoảng 15 – 20cm) hay điểm ngập trên phố Ngọc Lâm, Đàm Quang Trung (còn đọng nước khoảng 5cm) cũng thoát theo hình thức tự chảy ra sông Cầu Bây. Trong khi đó, mực nước sông Cầu Bây cũng ở ngưỡng cao nên hệ thống thoát chậm, ông Hưng cho hay.