Cảnh khó tin trong hầm chui dự án 830 tỷ đồng 'giải cứu' kẹt xe khu Nam TPHCM

Ghi nhận của PV VietNamNet, nhánh hầm bị hư hỏng theo hướng quốc lộ 1 đi cầu Phú Mỹ. Đây là 1 trong 2 nhánh thuộc dự án xây dựng hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ với tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng (giai đoạn một), được thông xe hồi cuối năm 2024.

Tuy nhiên, chỉ sau 9 tháng thông xe, nút giao này đang xảy ra tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, khó tin.

Hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, công trình trọng điểm giao thông của TPHCM với kỳ vọng giải toả áp lực giao thông qua nút giao phức tạp nhất khu Nam.

Tại nhiều vị trí, nhựa đường trong hầm chui bị bong tróc, trơ cả lớp đá dăm lởm chởm. Nghiêm trọng hơn, có nơi hư hỏng chiếm 1/3 mặt đường hầm với thiết kế 3 làn xe, tạo thành hố sâu 30cm gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Ngoài 'ổ ga', nhiều vị trí bắt đầu xảy ra tình trạng bị trồi nhựa tạo thành rãnh sâu. Ảnh: TK.

Theo quan sát, nhiều ô tô, xe tải, container khi chạy qua bị chao đảo, dằn xóc do sụp hố, phát ra âm thanh lớn. Không ít tài xế phải đánh lái đột ngột để né tránh 'bẫy' gây nguy cơ va chạm giao thông.

Anh Võ Công Chỉnh, một tài xế xe công nghệ, than thở: "Chạy qua hầm chui này giống như đang 'thử độ bền của xe' nếu không may sẽ lọt 'ổ gà'. Một công trình quy mô lớn, vốn đầu tư không nhỏ, mới thông xe chưa lâu mà đã xuống cấp nhanh đến vậy".