Cảnh khác lạ ở làng làm đèn ông sao nổi tiếng ở Ninh Bình

Làng Báo Đáp từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm đèn ông sao thủ công truyền thống. Đây được xem là “thủ phủ” sản xuất đèn ông sao lớn nhất miền Bắc, với khoảng 300 trên tổng số hơn 1.000 hộ dân tham gia sản xuất.

Mỗi năm, làng Báo Đáp sản xuất hàng trăm nghìn chiếc đèn ông sao phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Không khí sản xuất nhộn nhịp nhất là từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch.

Đèn ông sao Báo Đáp có đủ loại kích thước, từ loại nhỏ 15cm đến loại lớn 1m, giá bán dao động từ 5.000 đồng đến 100.000 đồng/chiếc.