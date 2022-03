Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng

Các đối tượng đăng bài: Mua hàng trực tiếp nhưng không nhận hàng. Những kẻ lừa đảo gọi là làm tăng tỷ lệ tương tác mua hàng đối với sản phẩm, việc mua hàng sẽ thực hiện chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng do những kẻ lừa cung cấp. Mỗi lượt mua hàng thành công sẽ được hưởng hoa hồng từ 10 - 20% số tiền gốc của mỗi đơn hàng, tiền sẽ được chuyển khoản ngược về sau 5 - 10 phút khi đặt hàng thành công (bao gồm cả tiền gốc và hoa hồng).

Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo liên tục chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với những nội dung "Shopee, Lazada, Tiki tuyển Cộng tác viên, kiếm tiền đơn giản, làm việc tại nhà…" với yêu cầu tuyển dụng: Có điện thoại/máy tính và tài khoản ngân hàng.

Ban đầu, để tạo lòng tin và kích thích lòng tham của nạn nhân, các đối tượng sẽ cung cấp đường link trên hệ thống Shopee, Lazada, Tiki… của một sản phẩm khoảng 1-2 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng cá nhân do đối tượng cung cấp để nạn nhân chuyển khoản với số tiền tương ứng với giá trị trên hệ thống. Ngay sau đó những kẻ lừa đảo sẽ chuyển khoản ngược lại cho nạn nhân như đã thỏa thuận.

Khi nạn nhân "sập bẫy" chuyển số tiền đến vài chục triệu đồng thì những kẻ lừa đảo không chuyển khoản ngược lại nữa và đưa ra nhiều lý do khác nhau để nạn nhân tiếp tục "say mồi". Điển hình, vào đầu năm 2022, chị H. (22 tuổi, trú tại xã Sơn Giang, huyện Sơn Hà) bị lừa gần 100 triệu đồng; chị C. (37 tuổi, ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh) bị lừa gần 150 triệu đồng…

Do đó, người dân hết sức thận trọng, kiểm soát kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch qua mạng xã hội. Không nên chuyển tiền đặt cọc hoặc chuyển đủ tiền qua giao dịch mạng xã hội để tránh nguy cơ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt là không chuyển tiền cho bất cứ ai với bất kỳ yêu cầu nào khi không có căn cứ bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

“Đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật”, Trung tá Nguyễn Ngọc Thạnh khuyến cáo.