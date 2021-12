Cảnh giác với những cơn sốt kéo dài không rõ nguyên nhân ở trẻ

Your browser does not support the audio element.

TS.BS Đỗ Huyền Nga, Phụ trách khoa Nội hệ tạo huyết, Bệnh viện K cho biết, ung thư máu là một căn bệnh phổ biến nhất trong các bệnh ung thư trẻ em, chiếm 1/3 tổng số trường hợp mắc ung thư hàng năm ở trẻ.

Đây là một căn bệnh ác tính của tổ chức máu, gây nên hiện tượng rối loạn quá trình sinh sản và phát triển của dòng bạch cầu, lấn át dòng hồng cầu và tiểu cầu trong máu.

Tuy nhiên, ung thư máu trẻ em thường không có những biểu hiện điển hình. Trẻ thường được phát hiện bệnh khi đến khám vì bệnh lý khác. Cha mẹ có thể theo dõi những dấu hiệu dưới đây để đưa trẻ đi khám kịp thời:

1. Sốt kéo dài không rõ nguyên nhân

Trẻ có dấu hiệu sốt kéo dài không rõ nguyên nhân; trẻ bị ra mồ hôi nhiều, đặc biệt là vào ban đêm.