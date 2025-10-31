Cảnh giác trước những website giả mạo

Để tránh rơi vào bẫy lừa đảo, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thường xuyên tìm hiểu và nắm bắt thông tin trên các phương tiện truyền thông chính thống để kịp thời nhận biết thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng lừa đảo; đề cao cảnh giác, cần kiểm tra, xác minh kỹ thông tin, không truy cập, khai báo thông tin cá nhân tại các website nghi ngờ. Nếu phát hiện bị lừa đảo, cần báo ngay cơ quan công an gần nhất, tuyệt đối không nghe theo hướng dẫn của bất cứ đối tượng nào để “lấy lại tiền bị lừa”. Các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp cần chủ động rà soát, phát hiện sớm website giả mạo để cảnh báo đến người dùng, từ đó góp phần ngăn chặn lừa đảo và bảo vệ chính thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp mình.

Theo các chuyên gia, có thể dựa vào một số yếu tố để xác định website giả mạo, lừa đảo như: Tên miền đáng ngờ (tên miền dài, chứa các ký tự lạ; thêm hoặc bớt một số ký tự so với tên chính thức của tổ chức, doanh nghiệp; sử dụng các đuôi tên miền lạ như: .cc;.xyz;.ml;.cf...); không có chứng chỉ bảo mật (thanh địa chỉ không có biểu tượng ổ khóa hoặc bắt đầu bằng http:// thay vì https://; một số website có thể giả https nhưng khi bấm vào biểu tượng ổ khóa lại hiển thị cảnh báo “chứng chỉ không hợp lệ”...). Tuy nhiên, trước sự phát triển của công nghệ, với các thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng lừa đảo chắc chắn sẽ không ngừng tìm cách “hóa trang” các website giả mạo giống như thật, bởi vậy, mỗi người cần luôn cảnh giác, sự cảnh giác vẫn là chốt chặn quan trọng nhất để phòng, chống lừa đảo.